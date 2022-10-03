София, 3 октября, 2022, 19:47 — ИА Регнум. Текст декларации о поддержке Киева, пытающегося ускоренно войти в НАТО, отказался подписывать болгарский президент Румен Радев, сообщает 3 октября его пресс-служба.

Администрация президента Республики Болгарии Румен Радев

Напомнив, что Киев может претендовать на вхождение в НАТО по установленной процедуре «в будущем» и что София участвовала в принятии декларации встречи в верхах НАТО в Бухаресте в 2008 году на эту тему, Радев сказал, что документ принимали «в совершенно иной среде безопасности».

Сейчас же на территории б. УССР идут военные действия, так что её вступление в НАТО должно обсуждаться «в рамках полного состава Североатлантического совета». И главное — оно не должно втянуть в войну прочие страны НАТО.

Говорить о такой интеграции можно будет лишь когда появятся «ясные параметры мирного разрешения конфликта» между Россией и Киевом, принятые обеими сторонами, заявил болгарский лидер.

Напомним, Владимир Зеленский попросил срочно принять Киев в НАТО после объявления Россией частичной мобилизации, за которой последовало воссоединение со страной Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.