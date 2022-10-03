Москва, 3 октября 2022, 19:55 — REGNUM Попытка Эстонии расшатать ситуацию в России путём так называемой «поддержки» финно-угорских народов РФ не должна оставаться незамеченной. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 3 октября заявил научный руководитель Центра этнических и международных исследований, главный редактор журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя состоявшийся в эстонском Отепе так называемый «Эрзянский национальный съезд», на котором обсуждалась «борьба за независимость» эрзян от России.
«Эстония уже долгое время проводит политику по объединению всех оппозиционных сил из фино-угорских регионов России. И здесь Эстония хочет стать локомотивом движения, предложить модель по пересмотру территориального статуса фино-угорских регионов (ранее такое предложение уже было). Сейчас вновь запускается этот проект. Мы должны понимать, что это опасно. Фино-угорскую карту расшатать, конечно, сложно, но теоретически возможно. Эстонцы работают по прямому указанию ЦРУ и вырабатывают ту стратегию, которую США не раз представляли по развалу России. Ко всем участникам процесса стоит присмотреться и не пускать их в Россию», — отметил собеседник ИА REGNUM.
Напомним, что делегаты съезда «постановили», что ряд регионов России (Мордовию, Пензенскую, Ульяновскую, Нижегородскую, Рязанскую и Самарскую области) «не могут» считаться легитимными территориально-административными образованиями и провозгласили целью «создание федеративного государства».