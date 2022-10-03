Новокузнецк, Кемеровская область, , 19:42 — REGNUM В Новокузнецке открыли специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных с назначением платежа «Своих не бросаем». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Частичная мобилизация в России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«За последнее время поступает очень много обращений от наших неравнодушных горожан, готовых всесторонне помочь. Они несут необходимые вещи, продукты питания, лекарства для наших ребят. Многие готовы оказать материальную помощь и спрашивают, куда перечислять средства. Поэтому и открыт специальный счёт целью объединения усилий граждан, администрации города и организаций», — объяснил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он пообещал, что каждые три будет публиковаться отчёт о поступлении и расходованию средств.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке открыли пункты приёма помощи для призванных в рамках частичной мобилизации.