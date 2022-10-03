Новокузнецк, Кемеровская область, 3 октября, 2022, 19:42 — ИА Регнум. В Новокузнецке открыли специальный расчётный счёт для поддержки мобилизованных с назначением платежа «Своих не бросаем». Об этом сообщил мэр города Сергей Кузнецов.

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация в России

«За последнее время поступает очень много обращений от наших неравнодушных горожан, готовых всесторонне помочь. Они несут необходимые вещи, продукты питания, лекарства для наших ребят. Многие готовы оказать материальную помощь и спрашивают, куда перечислять средства. Поэтому и открыт специальный счёт целью объединения усилий граждан, администрации города и организаций», — объяснил Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он пообещал, что каждые три будет публиковаться отчёт о поступлении и расходованию средств.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Новокузнецке открыли пункты приёма помощи для призванных в рамках частичной мобилизации.