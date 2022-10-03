Самара, 3 октября, 2022, 19:48 — ИА Регнум. Месячник по проверкам безопасности внутридомового газового оборудования начнется с 10 октября в Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

ivva Счетчики газа

Вопросы безопасной эксплуатации внутридомового газового оборудования в регионе были рассмотрены на совещании в областном правительстве.

По слова министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства области Александра Мордвинова, за девять месяцев текущего года в регионе было зафиксировано 43 случая отравления угарным газом, в том числе пять — с летальным исходом. При этом за аналогичный период 2021 года пострадало 126 человек, пояснил он.

«По сравнению с показателями трехлетней давности, у нас в четыре раза сократилось количество пострадавших от отравления угарным газом, и в пять раз меньше стало летальных исходов. Это результат того внимания, которое мы уделяем этой проблеме. Коллеги, продолжаем за этим внимательно следить», — приводит пресс-служба слова первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова.

Отмечается, что увеличение отравлений угарным газом приходится на период отопительного сезона, когда потребители реже проветривают помещения. В связи с этим Кудряшов поставил задачу начать месячник по безопасности обращения с газовым оборудованием уже с 10 октября.