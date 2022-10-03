Варшава, 3 октября, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Кампания «обработки» сотрудников наших посольств проходит давно, но работники МИД не прогибаются и не дезертируют, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин 3 октября, комментируя информацию о «предложении» МИД Польши послу России в Варшаве Сергею Андрееву.

Посольство России в Польше Сергей Андреев

Как сообщалось ранее, представители МИД Польши во время беседы с Андреевым предложили ему осудить референдумы и в целом политику России в обмен на «поддержку».

«То, что произошло с нашим послом в Польше Сергеем Андреевым, весьма показательно. Предложение осудить референдумы и саму политику нашей страны в обмен на «поддержку» мог делать ему только идиот, ничего не понимающий в людях. Но предложение ему сделали, потому что ДОЛЖНЫ были сделать. Это говорит об организованном характере данной кампании; она будет вестись во всех западных странах.

Впрочем, в США и странах — их союзниках кампания «обработки» сотрудников наших посольств проходит давно. В том числе и в тех странах, где такого рода атак на уровне правительств не проводится, но где тем не менее присутствуют западный дипкорпус и спецслужбы и где они активно работают против нас. Так было всегда. Мои коллеги, однако, не переходят на сторону противника, не прогибаются, не дезертируют. Они, наоборот, крепчают. В МИДе давно ждали окончательного патриотического поворота.

От этой констатации перекину мостик к активно ведущейся сейчас дискуссии о том, надо или не надо критиковать Министерство обороны, наших генералов. Помните, сколько справедливой и несправедливой критики было за последние годы вылито на МИД? Некоторые из таких наиболее рьяных критиков теперь требуют, чтобы критики Минобороны, наоборот, закрыли рот. Или чтобы им его закрыли. То есть МИД критиковать можно и нужно, а вот критиковать МО — это «другое».

Надо критиковать — и МИД, и МО! Ошибки МИДа только по внешней видимости не ведут к человеческим потерям. Ещё как ведут! И к очень серьёзным материальным и политическим потерям они тоже могут привести и не раз приводили. И внешнеполитическое ремесло — дело тонкое, далеко не все, в том числе среди критикующих, его глубоко понимают. И тем не менее надо критически высказываться по поводу как внешней, так и военной политики, в том числе — и в адрес тех высоких структур власти, где она разрабатывается и принимается. Указание на ошибки и исправление этих ошибок делает нас сильнее. И пример нашего посла в Польше лишь ещё одно тому подтверждение», — отметил Михаил Демурин.