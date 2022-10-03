Париж, , 19:33 — REGNUM Игнорировать Россию невозможно для Франции, когда-то наступит мирная жизнь, нужно будет контактировать с Москвой. Об этом заявила 3 октября французский премьер-министр Элизабет Борн на заседании Национального собрания республики.

Премьер-министром Франции Элизабет Борн gouvernement.fr

Выразив мнение, что мирная жизнь наступит ещё не скоро, но всё же наступит, глава французского правительства высказала предположение, что Киев останется «хозяином своей территории».

Однако останется и Россия — крупная держава, как сейчас, так и в будущем. «Она по-прежнему будет нашим соседом, которого мы не можем игнорировать, — сказала Борн. — Будущее будет писаться за столом переговоров, а не на поле боя».

Она напомнила, что Париж намерен помогать Киеву, пока тот не решит, что пора вести переговоры с Россией о мире.

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