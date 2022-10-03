Париж, 3 октября, 2022, 19:33 — ИА Регнум. Игнорировать Россию невозможно для Франции, когда-то наступит мирная жизнь, нужно будет контактировать с Москвой. Об этом заявила 3 октября французский премьер-министр Элизабет Борн на заседании Национального собрания республики.

gouvernement.fr Премьер-министром Франции Элизабет Борн

Выразив мнение, что мирная жизнь наступит ещё не скоро, но всё же наступит, глава французского правительства высказала предположение, что Киев останется «хозяином своей территории».

Однако останется и Россия — крупная держава, как сейчас, так и в будущем. «Она по-прежнему будет нашим соседом, которого мы не можем игнорировать, — сказала Борн. — Будущее будет писаться за столом переговоров, а не на поле боя».

Она напомнила, что Париж намерен помогать Киеву, пока тот не решит, что пора вести переговоры с Россией о мире.