3 октября 2022 | Время чтения 1 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что чешские власти призвали граждан республики покинуть Российскую Федерацию, а также воздержаться от поездок в Россию.

Оксана Переможенко, , 20:08 — REGNUM Чешские власти призвали граждан республики покинуть Российскую Федерацию, а также воздержаться от поездок в Россию. Об этом говорится в документе, распространенном 3 октября пресс-службой министерства иностранных дел Чехии.

Чехия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Данный призыв чешские власти связали со спецоперацией России на территории бывш. УССР, а также якобы с «возможной угрозой ухудшения безопасности» в РФ.

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Новость обсудили в мессенджере Telegram. Многие участники обсуждения написали, пусть чешские граждане уезжают — хуже без них не будет. Иные отметили, что Чехия присоединилась к другим странам, призвавшим своих граждан покинуть Россию, и, возможно, цель таких призывов — нагнетать обстановку по указке из США.

«Правильно, мерзните дома…» — иронизирует Вера Владимировна.

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«Пусть едут. Воздух очистится от «европейской демократии», — комментирует один из участников обсуждения.

«Флаг в руки, вперёд и с песнями, как говорится. Пусть валят на родину обратно», — не выдержала Катерина.

«А с [территории бывш. УССР] не призвал бежать? А зря», — комментирует Olga.

«Всё под дудку гегемона делают», — отреагировал Alexius R.

«Приезжайте и заберите. Они так просто из России не уедут, ибо им тут нравится…» — смеется еще один участник обсуждения.

«Когда же Россия объявит: срочно покинуть территорию США и стран Западной Европы, особенно территорию [стран] Прибалтики в течение 12 часов», — иронизирует Cherburg.

«Нагнетают обстановку», — прокомментировал заявление МИД Чехии Макс К.

«А у нас-то какая паника может быть? Вот я, например, точно знаю, что не сунутся к нам. Вывод — блефуют. А кто склонен впадать в панику, либо включайте голову, либо пейте валерианку», — добавила Валентина.

«Никого не держим», — написал один из участников обсуждения.

«Где будет безопаснее — еще вопрос», — добавил Алексей Л.

«Правильно, пусть едут мерзнуть со всеми. Нечего тут греться зимой, когда они там мерзнут», — смеется еще один участник обсуждения.

«А я-то все думаю, чего чехи столько времени молчат, наконец-то решили присоединиться к массовой истерии», — с сарказмом подытожил GZ.