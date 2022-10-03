Тюмень, 3 октября, 2022, 19:28 — ИА Регнум. В Тюменской области более половины жителей систематически занимаются физкультурой и спортом. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР Футбол

А именно 56,8% населения, или 814 078 человек.

Самыми популярными видами спорта являются среди тюменцев футбол (91% мужчин, 9% женщин); шахматы (60% мужчин, 40% женщин); скандинавская ходьба (8% мужчин, 92% женщин); рыболовный спорт (72% мужчин, 28% женщин); баскетбол (61% мужчин, 39% женщин); плавание (50% мужчин, 50% женщин).