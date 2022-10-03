Берлин, , 19:34 — REGNUM В Берлине прошла акция протеста против экономической политики правительства Германии, сообщает 3 октября агентство dpa.

Газ

В демонстрации приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.

Протестующие прошли от Потсдамской площади через центр Берлина с лозунгами «Отопление, хлеб и мир — протестуем, чтобы не мерзнуть».

Были отмечены единичные случаи столкновений с полицией и арестов их участников остановить экономическую войну, перевооружение бундесвера и поставки оружия Киеву.

Читайте ранее в этом сюжете: Чей газ в Европе вместо российского?