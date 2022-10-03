Берлин, 3 октября 2022, 19:34 — REGNUM В Берлине прошла акция протеста против экономической политики правительства Германии, сообщает 3 октября агентство dpa.
В демонстрации приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.
Протестующие прошли от Потсдамской площади через центр Берлина с лозунгами «Отопление, хлеб и мир — протестуем, чтобы не мерзнуть».
Были отмечены единичные случаи столкновений с полицией и арестов их участников остановить экономическую войну, перевооружение бундесвера и поставки оружия Киеву.
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