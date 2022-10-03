Берлин, 3 октября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. В Берлине прошла акция протеста против экономической политики правительства Германии, сообщает 3 октября агентство dpa.

Газ

В демонстрации приняли участие порядка 1,5 тыс. человек.

Протестующие прошли от Потсдамской площади через центр Берлина с лозунгами «Отопление, хлеб и мир — протестуем, чтобы не мерзнуть».

Были отмечены единичные случаи столкновений с полицией и арестов их участников остановить экономическую войну, перевооружение бундесвера и поставки оружия Киеву.