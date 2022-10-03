Челябинск, , 19:24 — REGNUM В Челябинской области 17 мобилизованных граждан были возвращены из воинских частей. Об этом сообщила 3 октября региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Частичная мобилизация Иван Шилов © ИА REGNUM

Всего за неделю с 26 сентября по 2 октября были восстановлены права 27 граждан. Ещё в 10 случаях повестки аннулировали.

Всего же за неделю к Сударенко поступило 572 обращения, касающихся частичной мобилизации. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября.