Челябинск, 3 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В Челябинской области 17 мобилизованных граждан были возвращены из воинских частей. Об этом сообщила 3 октября региональный Уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Частичная мобилизация

Всего за неделю с 26 сентября по 2 октября были восстановлены права 27 граждан. Ещё в 10 случаях повестки аннулировали.

Всего же за неделю к Сударенко поступило 572 обращения, касающихся частичной мобилизации. Как сообщало ИА REGNUM, частичная мобилизация началась 21 сентября.