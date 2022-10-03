Подгорица, , 19:23 — REGNUM Модельные прогнозы Центробанка Черногории показывают, что инфляция в стране на конец этого года может колебаться от 13,3% до 16,68% при центральной тенденции около 15%. По данным ЦБ, с начала года до конца августа цены выросли на 11%, при этом только за август по сравнению с тем же месяцем прошлого года более чем на 15%.

Инфляция

На инфляцию, по словам Ивановича, влияет внезапное восстановление рынка после пандемии коронавируса и геополитическая ситуация.

По данным Monstat, минимальная потребительская корзина граждан Черногории в августе стоила около 766 евро, что почти на 110 евро больше, чем в августе 2021 года.

Меньшая инфляция зафиксирована в Сербии 13,2% и Хорватии 12,3%. Что касается среднего уровня инфляции в еврозоне, то в августе он составил 9,1%.