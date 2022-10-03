Москва, , 20:34 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин продолжает проводить кадровые чистки, освободив от должности главы управы Молжаниновского района столицы Александра Валитова. Соответствующее распоряжение уже подписано, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Сергей Собянин Дарья Антонова © ИА REGNUM

На эту должность Валитов был назначен в декабре 2020 года. Отмечается, что глава управы покинул пост по собственному желанию.

Ранее стало известно, что Сергея Галянина освободили от должности главы управы района Крылатское. Он также покинул пост по собственной инициативе.