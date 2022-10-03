Кемерово, 3 октября 2022, 19:24 — REGNUM Создан организационный комитет по подготовке Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году. Его возглавили министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Соответствующее распоряжение подписал председательправительства России Михаил Мишустин.

Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»
Правительство Кузбасса

«Для подготовки и проведения в Кузбассе в феврале–марте 2023 года II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» образован организационный комитет. Сопредседателями оргкомитета стали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв», — уточнили в правительстве региона.

Отметим, что в Кемерове 4 октября стартует волонтерская программа игр «Дети Азии 2023». Заявочная кампания будет проходить с 4 октября по 4 ноября, затем каждый кандидат в волонтёры будет приглашен на собеседование. Итоговый список волонтерского корпуса будет сформирован в канун Дня добровольца России — 5 декабря.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них будут участвовать около тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России.