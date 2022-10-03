Кемерово, 3 октября, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Создан организационный комитет по подготовке Международных спортивных игр «Дети Азии» в 2023 году. Его возглавили министр спорта России Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв. Соответствующее распоряжение подписал председательправительства России Михаил Мишустин.

Правительство Кузбасса Талисман II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии»

«Для подготовки и проведения в Кузбассе в феврале–марте 2023 года II зимних Международных спортивных игр «Дети Азии» образован организационный комитет. Сопредседателями оргкомитета стали министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв», — уточнили в правительстве региона.

Отметим, что в Кемерове 4 октября стартует волонтерская программа игр «Дети Азии 2023». Заявочная кампания будет проходить с 4 октября по 4 ноября, затем каждый кандидат в волонтёры будет приглашен на собеседование. Итоговый список волонтерского корпуса будет сформирован в канун Дня добровольца России — 5 декабря.

Напомним, что II зимние Международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут в Кемеровской области с 23 февраля по 5 марта 2023 года. В них будут участвовать около тысячи юных спортсменов из стран Азии и регионов России.