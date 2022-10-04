Москва, , 08:20 — REGNUM Начало ходовых испытаний атомного ледокола «Урал» проекта 22 220 запланирован на 11 октября 2022 года. Об этом 3 октября заявил Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора — директор дирекции Северного морского пути в ходе Всероссийского морского конгресса в Москве.

Новый атомный ледокол «Урал» во время церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

«Предварительно надеюсь, что «Урал» с 11 октября выходит на ходовые испытания и 15 или 30 ноября будет принят в эксплуатацию», — сказал Вячеслав Рукша.

Атомный ледокол проекта 22 220 «Урал» является третьим судном данного проекта. Ледокол был заложен 25 июля 2016 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Спуск ледокола на воду произошёл 25 мая 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за растущего грузопотока «Росатом» принял решение о строительстве пятого и шестого ледокола серии 222 220 и четырех неатомных ледоколов, которые будут построены до 2030 года.

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