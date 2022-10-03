Самара, , 19:18 — REGNUM Более 1,5 млрд рублей помог привлечь предпринимателям в 2022 году гарантийный фонд Самарской области. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба министерства экономического развития и инвестиций региона.

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Сообщается, что речь идет о поручительствах для получения банковских кредитов и льготных микрозаймов.

«Так, с начала текущего года гарантийный фонд Самарской области выдал более 200 микрозаймов на общую сумму 575 млн рублей и заключил 74 договора поручительства, что позволило предпринимателям привлечь более одного миллиарда рублей. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки превысила 1,5 млрд рублей», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.

Он также сообщил, что руководство региона совершенствует процедуру получения льготных средств.

«Одним из последних нововведений стала возможность удаленной подачи заявки при наличии электронной подписи», — добавил министр.

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