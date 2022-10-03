3 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Милорад Додик в Республике Сербской, в отличие от Александра Вучича в Сербии, принципиально выступает за то, что сербы не должны присоединяться к антироссийским санкциям и что всегда должны стоять рядом с российским народом. Поэтому его победа и победа его партии на выборах в Республике Сербской чрезвычайно важны.

Татьяна Стоянович, , 22:16 — REGNUM Победа лидера «Союза независимых социал-демократов» Милорада Додика на выборах президента Республики Сербской одновременно означает поражение президента Сербии Александра Вучича. Такое мнение ИА REGNUM высказал сербский оппозиционный политик, лидер движения «Освобождение» Младжан Джорджевич.

Сербия Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что общие выборы в Боснии и Герцеговины прошли 2 октября. В соответствии с первыми результатами подсчета голосов, опубликованными 3 октября в середине дня, на выборах президента Республики Сербской Милорад Додик получил 48,80% голосов, в то время как его главный конкурент — кандидат от Партии демократического прогресса Елена Тривич получила 42,69% голосов. Тем не менее, Елена Тривич уже 2 октября вечером объявила о своей победе.

Елена Тривич ПДП РС

По словам политика, по логике вещей президент Сербии никоим образом не должен был влиять на выборы в Республике Сербской. Тем не менее, есть все основания предполагать, что Запад «убедительно попросил» Вучича посодействовать в том, чтобы Милорад Додик в итоге был отстранен от власти в сербской автономии в рамках Боснии и Герцеговины.

«Вучич помог оппозиции в Республике Сербской, так как открыл все сербские СМИ для тех партий, которые выступали в качестве противников Додика, чем они и воспользовались, очерняя лидера боснийских сербов. Также я располагаю информацией о том, что группа людей, рожденных на территории Республики Сербской и подконтрольных Сербской прогрессивной партии Александра Вучича, перед выборами занималась скупкой голосов, запугиванием избирателей, оказанием давления на них», — рассказал Джорджевич.

Милорад Додик DEMOKRATSKA STRANKA DS

Несмотря на все это, продолжил Джорджевич, сербский народ это понял и выбрал ту политическую партию, которая не позволит Республике Сербской «раствориться в централизованной Боснии и Герцеговине».

«В отличие от Александра Вучича, который признает немецкого дипломата Кристиана Шмидта верховным представителем в БиГ, Додик так же, как Россия и Китай, не признает его легитимным представителем международного сообщества. В данный момент важнее всего сохранить спокойствие в Республики Сербской, так как не исключено, что оппозиция может отказаться признать результаты выборов и организовать беспорядки. Чрезвычайно важно, чтобы народ Республики Сербской сохранил автономию в составе БиГ, так как тысячи ее жителей во время конфликта в 1990-е годы отдали за это свои жизни», — отметил сербский политик.

При этом Джорджевич отметил, что Елена Тривич как политик также обладает многими достоинствами, и это тоже сыграло роль в распределении голосов избирателей.