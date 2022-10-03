Мадрид, , 19:20 — REGNUM Посол Российской Федерации в Мадриде Юрий Корчагин вызван в МИД Испании, сообщает 3 октября ТАСС со ссылкой на испанское внешнеполитическое ведомство.

Испания Иван Шилов © ИА REGNUM

По утверждению испанского МИД, российскому послу был выражен протест против решения о воссоединении Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

Как сообщало ИА REGNUM, воссоединение четырех регионов с Российской Федерацией произошло по результатам референдумов, прошедших в них в конце сентября 2022 года.

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