Москва, 3 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев поддержал ратификацию договоров о принятии четырех регионов в состав России.

ИА REGNUM Флаг РФ

В понедельник, 3 октября, в ходе пленарного заседания Государственной думы, посвященного ратификации договоров о принятии Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России, лидер партии «Новые люди» Алексей Нечаев подчеркнул, как важна сейчас ответственность за решение и выбор миллионов людей.

«Сегодня день, которого мы долго ждали. Четыре крупных значимых региона входят в состав исторической России, возвращаются на Родину. Свой выбор сделали миллионы людей. Этот выбор очень вдохновляет депутатов и активистов партии «Новые люди». И огорчает националистов [киевского режима] и их западных спонсоров. Этот выбор нужно защитить», — заявил лидер «Новых людей».

Отдельное внимание Алексей Нечаев уделил вопросам мобилизации, которая, по его мнению, призвана не только защитить жизнь российских солдат и офицеров, границы и безопасность страны сегодня, но и «выстраиваетбезопасность будущей большой России».

Он обратил внимание на то, что процесс мобилизации стал более прозрачным, а критерии призыва понятными.

«Мы помним, сколько нарушений и несправедливостей, связанных с мобилизацией, было еще неделю назад. Важно, что общество обратилась к региональным властям. И это было услышано. Незаконно мобилизованные уже возвращаются домой», — отметил Алексей Нечаев.

Тем не менее, странные и глупые действия по-прежнему происходят. Так, абсурдным, по мнению депутата, выглядит решение о назначении на должность военкома Магаданской области Юрия Лайко, который днями ранее был отстранен от аналогичной позиции властями Хабаровского края за многочисленные нарушения при проведении мобилизации.

По словам Алексея Нечаева, прозападными СМИ тиражируются истории тех, кто не готов служить. Но есть и другие примеры. Он рассказал оЕвгении Королеве из поселка Тикси в Якутии. Мужчина был мобилизован в нарушение установленного порядка. И депутат от «Новых людей» Сардана Авксентьева вместе с администрацией главы Якутии практически добились для него законной отсрочки. Но в партию поступил неожиданный ответ самого Евгения Королева: «Намерения возвращаться обратно нет, родным всё объяснил, с парнями-сослуживцами мы уже единое целое, как родные братья, нас уже не разъединить, боевой настрой только вперёд. Условия хорошие, еда, обмундирование — все хорошо. Вооружение хорошее, у нас самая сплоченная бригада. Честь защиты Родины мы выполним достойно, и все вернёмся», — процитировал его письмо Алексей Нечаев, — Вот такие суровые якутские, и не только, мужчины. Мы все их очень уважаем и ценим».

В завершение Алексей Нечаев поздравил новых граждан России, назвав день присоединения большим, но суровым праздником.