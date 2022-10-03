Москва, , 19:04 — REGNUM На совести польских властей остаётся их предложение к российскому послу Сергею Андрееву осудить воссоединение четырёх территорий, освобождённых от ВСУ, с Россией, сообщил 3 октября журналистам заместитель российского министра иностранных дел Евгений Иванов.

Годфрид Схалкен. Предательство Иуды (фрагмент)

«Это явная провокация и совершенно беспрецедентный случай в дипломатической работе, — сказал Иванов. — Это на совести польских властей».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее польский МИД вызвал Андреева: российскому дипломату предложили осудить решение Москвы по новым регионам. За осуждение действий своей страны ему пообещали поддержку со стороны Варшавы.

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