Подгорица, , 19:01 — REGNUM Черногорская национальная авиакомпания Air Montenegro, созданная в период пандемии и серьезных проблем в авиационной отрасли, всего через год после первого полета, несмотря на многочисленные проблемы, смогла соединить Черногорию с 16 различными направлениями и открыть новые рынки, говорится в сообщении авиакомпании.

Самолет (сс) Maklay62

«Отсутствие туристов на традиционных рынках, от которых в основном зависела экономика туризма Черногории, и сложная геополитическая ситуация показали необходимость диверсификации рынка, что является одной из целей национальной авиакомпании Черногории. Из 16 разных городов два находятся в регионе, а именно Баня-Лука и Белград, а остальные линии: Париж, Нант, Лион, Цюрих, Франкфурт, Копенгаген, Любляна, Прага, Стамбул, Тель-Авив, Катовице, Ереван, Братислава. и Каир… среди прочих, которые также включают в себя регулярные чартерные линии, что оказало значительное положительное влияние на туристический сезон», — отмечается в сообщении.

По данным Air Montenegro, менее чем за год, несмотря на сложные условия на глобальном уровне, им удалось открыть «новые рынки, утроить количество направлений, увеличить количество рейсов на некоторых существующих маршрутах».

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