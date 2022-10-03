Нижний Новгород, , 18:59 — REGNUM Заместителя начальника отдела по противодействию коррупции управления МВД по Нижнему Новгороду задержали по подозрению в соучастии в коррупционном преступлении, передают нижегородские СМИ.

Коррупция Иван Шилов © ИА REGNUM

По имеющейся информации, подполковника полиции подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, замглавы антикоррупционного отдела вымогал 7,5 млн рублей у местного предпринимателя, обещая передать эти деньги следователю в качестве «вознаграждения» за прекращение уголовного дела об уклонении от налогов.

Также стало известно о том, что силовики задержали соучастника этой коррупционной схемы, который тоже выступил в роли посредника при передаче взятки.