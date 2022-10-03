Нижний Новгород, 3 октября, 2022, 18:59 — ИА Регнум. Заместителя начальника отдела по противодействию коррупции управления МВД по Нижнему Новгороду задержали по подозрению в соучастии в коррупционном преступлении, передают нижегородские СМИ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По имеющейся информации, подполковника полиции подозревают в посредничестве при передаче взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, замглавы антикоррупционного отдела вымогал 7,5 млн рублей у местного предпринимателя, обещая передать эти деньги следователю в качестве «вознаграждения» за прекращение уголовного дела об уклонении от налогов.

Также стало известно о том, что силовики задержали соучастника этой коррупционной схемы, который тоже выступил в роли посредника при передаче взятки.