Тула, , 19:06 — REGNUM Более 20 предприятий Тульской области переключились на производство продукции, необходимой для дополнительного материального обеспечения военнослужащих, мобилизованных из запаса.

Флаг Тульской области Tularegion.ru

Об этом 3 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Пресс-служба отмечает, что об этом было заявлено в ходе визита губернатора Алексея Дюмина в расположение 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, где проводится подготовка мобилизованных жителей Тульской области.

Дюмин в ходе визита заявил, что по его поручению силами региона базовые комплекты мобилизованных будут дополнены спальными мешками, дождевиками, комплектами термобелья, а также аптечками первой медицинской помощи.

«Первый заместитель губернатора Вячеслав Федорищев дополнил, что тульские предприятия продолжают наращивать объемы производства продукции для армии (балаклавы, тельняшки, спальные мешки, баулы и другое). Более 20 предприятий области перестроили свое производство под выполнение задач по укомплектованию военнослужащих. Правительство региона оказывает им все необходимое содействие», — указано в сообщении пресс-службы.

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