Подгорица, 3 октября, 2022, 18:56 — ИА Регнум. Посол России в Черногории Владислав Масленников считает, что власти Черногории совершают ряд «исторических ошибок в отношениях с Россией. Об этом он сообщил в интервью порталу ИН4С.

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Из-за многолетнего нагнетания официальной Подгорицей русофобии и продолжающейся линии на разрушение российско-черногорских отношений, Черногория уже рассматривается нами в числе стран, совершающих недружественные действия в отношении России. Может ли кто-то назвать хоть один дружественный шаг со стороны, например, нынешнего правительства вашей страны? Думаю, что в Подгорице даже не до конца осознают, насколько долгосрочным будет ущерб от их деструктивных шагов», — отметил Масленников.

«Отказ черногорских властей в пролете самолета Министра иностранных дел России С. В. Лаврова в июне этого года, с моей точки зрения, — не меньшая историческая ошибка, чем тост престолонаследника Черногории за японского адмирала в 1905 г. И будет ли эта новая ошибка забыта через сто лет — кто знает. Я в этом сомневаюсь», — заключил российский дипломат.