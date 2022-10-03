Баку, , 18:55 — REGNUM Президент Азербайджана Ильхам Алиев — политик матёрый и многоопытный. Тем опаснее его игра. Уже в названии статьи для ИА REGNUM Станислав Тарасов задаётся вопросом: «Где и когда аукнется софийская игра Алиева?».

Вопрос этот приобретает особую актуальность после визита Алиева в Болгарию. Там он принял участие в церемонии открытия газового интерконнектора Греция — Болгария (IGB) между регионами Комотини на северо-востоке Греции и Стара Загора на юге Болгарии. Этот газ сможет удовлетворить 25−30% потребностей Болгарии.

И вот бакинские эксперты считают, что визит этот имеет историческое значение. Так, мол, развивается энергетическое сотрудничество Азербайджана и Евросоюза. Алиев сказал, что ключевые вопросы, которые обсуждали в Софии — это вопросы энергетической безопасности.

Тут важно понимать, что Баку начал свою новую «газовую игру» в момент резкого сокращения поставок газа в Европу из России и в ситуации развития кризиса на территории б. УССР. И эта «игра» Алиева направлена на увеличение своего влияния в Европе, после чего можно будет поставить все точки в армянском вопросе.

Тарасов заключает следующее: «Шаги Европы по введению эмбарго на российский газ и нефть, чего так жаждали США, скоро станут приносить результаты. Пока Европа готовится к зиме без российского газа, многие политики «застыли в волнующем ожидании» дальнейшего развития событий. Турецкий эксперт по международным отношениям Тугрул Чамаш считает, что «игра Запада в отношении России не сработала, а энергетический кризис может спровоцировать новые широкомасштабные конфликты». Алиев в Софии уже сделал свой ход, и где-то он аукнется».

Главный вопрос — где и как?