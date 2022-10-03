Пенза, 3 октября, 2022, 19:06 — ИА Регнум. При правительстве Пензенской области сформирован штаб координации деятельности общественных организаций и центров социально-бытовой помощи родственникам военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

Возглавил работу штаба заместитель председателя правительства — министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев. Центры социально-бытовой помощи открыли в каждом муниципальном районе и городском округе области, руководить которыми будут заместители глав администраций по социальным вопросам.

От жителей ожидают разносторонних вопросов: от проблем ЖКХ и материальных сложностей до трудоустройства. По всем обращениям региональное правительство обещало оказать необходимое содействие.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области мобилизованных оснастят дополнительной экипировкой.

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