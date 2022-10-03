Подгорица, , 18:50 — REGNUM Посол РФ в Черногории Владислав Масленников в интервью местному порталу ИН4С назвал объявление шестерых дипломатов посольства персонами нон грата из-за шпионского скандала »большой ошибкой Подгорицы»

Черногория

«К сожалению, черногорские власти не впервые в угоду Западу демонстрируют неуёмную «борьбу» с несуществующей угрозой со стороны России. Обычно такая активность возрастает, когда в стране приближаются выборы. МИД России дал официальный комментарий в связи с объявлением почти всех дипломатов в Черногории persona non grata, в котором отмечается, что этими действиями власти вашей страны, видимо, хотят продемонстрировать свой публике компетентность и объективность нынешней власти, запутавшейся во внутренних интригах и постоянно балансирующей на грани кризиса и досрочных выборов. Не впервые подобные шаги сопровождаются «фейковой» бездоказательной кампанией шпиономании в черногорских СМИ. Разумеется, очередные недружественные действия Подгорицы не останутся без ответа с нашей стороны», — отметил посол.

Напомним, что в рамках расследования были задержаны два гражданина Черногории, а у 28 граждан РФ был сокращен срок их вида на жительство в Черногории.