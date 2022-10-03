Мелитополь, , 18:52 — REGNUM Британия подготовила боевиков ВСУ, свыше четырёх с половиной сотен из которых приехали воевать в Запорожскую область, рассказал 3 октября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в эфире «Соловьёв Live».

ВСУ Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, обучение боевики сил специальных операций ВСУ проходили «непосредственно у британцев, канадцев и американцев». Их учили на британской территории.

Он также сообщил, что в прошлом месяце боевики не менее трёх раз проводили учения по переброске войск через Днепр в районе населённого пункта Вольноандреевка. Рогов отметил, что бандеровцы могут попытаться закрепиться на подконтрольном ВС РФ берегу Днепра.

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