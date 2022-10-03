Кызыл, 3 октября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. С начала объявления частичной мобилизации в ежедневном режиме добровольцы общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ помогают подготовиться к холодам тем семьям, мужчины которых были мобилизованы.

ИА REGNUM Лес рук - символ волонтерского движения в России

В Республике Тува к волонтёрам #МЫВМЕСТЕ за помощью обратилась многодетная семья. Муж ушёл добровольцем на специальную военную операцию, дома остались супруга с семью детьми.

По поручению главы Тувы Владислава Ховалыга для каждой семьи военнообязанных бесплатно полагается три тонны угля. Разгрузить его помогли волонтёры #МЫВМЕСТЕ.

Они же привезли домашний скот для хозяйства и заготовили сено.

Дополнительно для женщин собрали продуктовые наборы.