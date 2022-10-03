Варшава, , 18:45 — REGNUM Станислав Стремидловский продолжает разбирать польские кейсы для читателей ИА REGNUM. На этот раз в центре внимания — облизывания Польши на некоторые территории б. УССР. Очевидно, что этому способствовало присоединение Россией своих территорий.

Флаг Польши Даниль Муллагалиев © ИА REGNUM

Спикер польского дипломатического ведомства Лукаш Ясина в своем заявлении, размещенном на правительственном портале, указал на то, что в интерпретации Польши Херсонская, Донецкая, Луганская и Запорожская области остаются частью б. УССР «в соответствии с международным правом». Ну и далее дежурные слова о том, что Европа должна помогать киевскому режиму в борьбе против России.

А вот польский премьер-министр Матеуш Моравецкий был куда интереснее и напористее. В частности, он заявил в социальных сетях, что «имеет право освободить захваченные территории в пределах своих международно признанных границ, и никакие ядерные угрозы Кремля не повлияют на наши решения и поддержку права на самооборону! Сегодня вся Европа и НАТО выступают единым фронтом — НЕТ имперским аннексиям России! Нас не запугать, а дальнейшие незаконные с точки зрения международного права и гуманитарного права действия путинского режима будут встречены нашим твердым решительным ответом».

В общем, поляки боятся ревизионистских настроений России. Откуда? Для чего? Ведь Владимир Путин не раз подчёркивал, что СССР не вернуть.

Забавно, что вот сами поляки — в частности пришедшая к власти партия «Право и Справедливость» — постоянно фонтанирует воинственными заявлениями, «поднимая Польшу с колен». Вот уж кто грезит ревизионистскими настроениями на самом деле! Так что, глядя на б. УССР, поляки облизываются на территории, которые считают своими.