Подгорица, , 18:44 — REGNUM По данным правительства Черногории, жители страны имеют возможность покупать самое дешевое топливо в регионе.

Топливо Pixabay.com

Литр бензина Euroasuper 95 стоит 1,26 евро в Черногории, 1,35 евро в Словении, 1,37 евро в Северной Македонии, 1,39 евро в Хорватии, 1,46 евро в Боснии и Герцеговине (БиГ) и 1,48 евро в Сербии. 1,62 евро и Албания 1,69 евро.

Литр Eurosuper 98 стоит 1,3 евро в Черногории, 1,4 евро в Северной Македонии, 1,64 евро в Хорватии, 1,65 евро в Сербии, 1,67 евро в Боснии и Герцеговине и 1,7 евро в Словении, — говорится в опубликованной таблице.

Граждане Черногории и Северной Македонии платят 1,48 евро за литр дизеля, Словении — 1,6 евро, Хорватии — 1,62 евро, БиГ — 1,64 евро, Сербии — 1,83 евро, Албании — 1,88 евро и Косово — 1,9 евро.

«Мы поддерживаем граждан, мы поддерживаем экономику», — заявили в правительстве страны.