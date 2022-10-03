Подгорица, 3 октября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Согласно анализу, проведенному Центром экономических и европейских исследований, покупательная способность граждан Черногории снизилась из-за очень высокого уровня инфляции на целых 15 процентов.

WDnet Евро

Средняя зарплата без налогов и взносов в Черногории, составлявшая 718 евро в августе в реальном выражении на 5,7 процента ниже по сравнению с январем 2022 года. Это означает, что гражданин Черногории мог купить меньше товаров и услуг на 718 евро августовского заработка, чем на 686 евро, которые составляли среднюю зарплату в январе.

Средняя пенсия в августе в Черногории также уменьшилась в реальном выражении, примерно на 1,4 процента по сравнению с началом 2022 года.