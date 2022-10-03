Рига, , 18:37 — REGNUM С 3 октября 2022 года родители школьников и воспитанников детских садов в Риге должны будут вносить доплаты за питание детей в образовательных учреждениях. Об этом сообщил латвийский портал press. lv.

Обед в школьной столовой nathar

Изменения касаются 249 учебных заведений столичного самоуправления и более 93 000 учащихся.

Питание учащихся 1-4-х классов и в дальнейшем будет полностью покрываться из государственного и муниципального бюджетов. Также самоуправление будет полностью покрывать стоимость питания детям из малообеспеченных и малоимущих семей, многодетных семей, сиротам, детям-инвалидам и детям, оставшимся без попечения родителей.

За остальных детей родителям придется доплачивать 1,15 евро в день. В столице Латвии создан сайт с системой регистрации школьных обедов pusdienlaiks. lv, где родители могут внести плату за питание.

По состоянию на четверг, 29 сентября 2022 года, в системе было зарегистрировано более 28 000 учащихся.