Таллин, 3 октября, 2022, 18:35 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Война на территории б. УССР

В рамках кампании «1 000 героев в снегу» в Эстонии начали собирать деньги на пошив и передачу зимней формы солдатам киевского режима. Об этом сообщило крупнейшее СМИ страны Postimees, выступившее одним из инициаторов акции.

Как заявлено, цель состоит в том, чтобы собрать 400 000 евро, которые обеспечат теплой и сухой одеждой примерно 1 000 военных. В комплект, который стоит около 400 евро, входят зимняя куртка и брюки, флисовая кофта, комплект термобелья, шапка-маска и камуфляжный костюм.

Для лучшего сбора денег его инициаторы открыли инфосайт на русском языке.

«Солдат, который борется с холодом, в это же время не борется с врагом. Представьте себе человека, которому приходится месяцами сидеть в окопе, терпеть дождь, мокрый снег, снег, а температура падает до минус двадцати», — так пояснила смысл акции руководитель НКО Йоханна Мария Лехтме.

Лехтме вместе с эстонским кинорежиссером, бывшим консультантом правительства по вопросам инфопропаганды Ильмаром Раагом отправились в б. УССР в поисках местного производителей и формы с лучшим соотношением цены и качества. Рааг также консультируется со специалистами Сил обороны Эстонии.