Ватикан, , 18:34 — REGNUM Папа Римский Франциск в воскресенье 2 октября публично обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, призвав «искать условия для переговоров». Понтифик начал свое размышление с указания на то, что «ход войны» на территории б. УССР «стал настолько серьезным, разрушительным и угрожающим, что вызывает большую озабоченность». Станислав Стремидловский детально разбирает ситуацию.

Это было первое с 24 февраля прямое обращение Папы к сторонам конфликта. И тут, кстати, характерно, что Франциск предложил киевскому режиму стать «открытым для серьезных предложений о мире». То есть, раньше б. УССР мира не хотела, по версии Папы?

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом, как отмечает католический портал Il Sismografo, «в высказываниях папы Римского нет ничего, что требовало бы от России вести переговоры» с киевским режимом по четырём присоединённым областям. Более того, вероятно, говоря о «международном сообществе» Папа обращался к Джо Байдену. И тут, конечно, вспоминается миротворческая роль Иоанн XXIII в Карибском кризисе.

При этом, похоже, Папа Франциск призывает Пекин и Нью-Дели быть более активными в урегулировании конфликта. Посмотрим, будет ли позиция Папы Римского способствовать тому, что западные спонсоры киевского режима начнут серьезно прислушиваться к озабоченностям остального мира.