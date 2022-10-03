Ватикан, 3 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Папа Римский Франциск в воскресенье 2 октября публично обратился к Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому, призвав «искать условия для переговоров». Понтифик начал свое размышление с указания на то, что «ход войны» на территории б. УССР «стал настолько серьезным, разрушительным и угрожающим, что вызывает большую озабоченность». Станислав Стремидловский детально разбирает ситуацию.

Иван Шилов ИА REGNUM Папа Римский Франциск

Это было первое с 24 февраля прямое обращение папы к сторонам конфликта. И тут, кстати, характерно, что Франциск предложил киевскому режиму стать «открытым для серьезных предложений о мире». То есть раньше б. УССР мира не хотела, по версии папы?

При этом, как отмечает католический портал Il Sismografo, «в высказываниях папы Римского нет ничего, что требовало бы от России вести переговоры» с киевским режимом по четырём присоединённым областям. Более того, вероятно, говоря о «международном сообществе», папа обращался к Джо Байдену. И тут, конечно, вспоминается миротворческая роль Иоанна XXIII в Карибском кризисе.

При этом, похоже, папа Франциск призывает Пекин и Нью-Дели быть более активными в урегулировании конфликта. Посмотрим, будет ли позиция папы Римского способствовать тому, что западные спонсоры киевского режима начнут серьезно прислушиваться к озабоченностям остального мира.