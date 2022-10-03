Москва, 3 октября, 2022, 18:34 — ИА Регнум. Лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов призвал уничтожить всю инфраструктуру нацистского киевского режима, передает корреспондент ИА REGNUM 3 октября.

Duma.gov.ru Сергей Миронов

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«Уничтожим все тяговые подстанции, все электростанции, все мосты. Автомобильные и железнодорожные, потому что, уничтожив эту инфраструктуру, мы спасем жизни наших солдат и жизни миллионов людей, которые только-только становятся гражданами нашей страны. И не надо здесь на кого-то смотреть. Если потребуется, восстановим. Нам не привыкать!» — заявил Миронов.

После того как президент России подпишет все принятые законы, территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, становятся российской землёй, добавил также парламентарий.