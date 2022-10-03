Прага, , 18:37 — REGNUM Посол РФ в Праге Александр Змеевский вызван в МИД Чехии, сообщает 3 октября официальный сайт чешского дипломатического ведомства.

Скульптура Франца Кафки в Праге, Чехия Al Case

В Праге указали, что вызов посла произведен в связи с референдумами о воссоединении Луганской и Донецкой Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей с Россией.

«Я вызвал российского посла из-за вопиющих нарушений международного права и незаконной аннексии [территории бывшей УССР]», — заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.

Его заместитель Ярослав Курфюрст официально заявил российскому послу, что «Чехия принципиально осуждает незаконную аннексию Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, не признаёт ее и не признает в будущем».

Кроме того, чешские дипломаты обвинили Россию в угрозах применить оружие массового поражения.

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