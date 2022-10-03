Астана, 3 октября, 2022, 20:40 — ИА Регнум. Компания «Beeline Казахстан» решила отказаться от замыслов по прекращению ретрансляции 15 российских телеканалов в республике. Об этом сообщили в министерстве цифрового развития России сегодня, 3 октября.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Телевидение

В ведомстве уточнили, что такое решение принято по итогам консультаций Минцифры с руководством холдинга Veon, который является владельцем «Beeline Казахстан».

Отметим, ранее ряд экспертов выразил мнение, что очередная попытка ограничить вещание российских телеканалов в Казахстане является элементом информационной войны, развёрнутой Западом против России.

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В частности, эксперт Центра прикладных исследований и программ Александр Малькевич обратил внимание на тот факт, что в Казахстане главным куратором Beeline является уроженец б. УССР Евгений Настрадин.

«Понятно, что курирует он на территории Казахстана не только телевидение или Интернет, но и желание Запада вычленить Россию с территории республики. Взамен зрителям предложат «Азаттык» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом), «Настоящее время» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) и иные проекты, финансируемые США и усиливающие русофобию в Средней Азии и Казахстане. Чем это грозит в дальнейшем, догадаться несложно», — подчеркнул он.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что компания «Beeline Казахстан» намеревалась с 5 октября прекратить вещание на территории республики 15 российских телеканалов: «TV Интернет Дома» и в сервисе BeeTV прекращается трансляция каналов «Дом кино», «Победа», «О!», «Первый канал СНГ», «НТВ МИР», «Карусель International», «Россия 24», «Музыка Первого», «РТР Планета», «Время: далекое и близкое», «Телекафе», «Поехали», «Дом кино Premium HD», «Бобёр», «Россия К».

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