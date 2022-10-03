Самара, , 18:39 — REGNUM Дополнительные меры поддержки и защиты инвесторов разрабатывают в Самарской области. Об этом 3 октября заявил первый вице-губернатор — председатель правительства региона Виктор Кудряшов на совещании в областном правительстве, сообщает пресс-служба областного департамента информационной политики.

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Сообщается, что несколько лет подряд Самарская область входит в десятку субъектов Российской федерации с лучшим инвестиционным климатом.

Заместитель председателя областного правительства Наталья Катина напомнила, что основными критериями, влияющими на признание региона территорией с благоприятным инвестиционным климатом, являются доступность финансовых и трудовых ресурсов, доступ к сети интернет, состояние дорожной инфраструктуры, оперативность в вопросах выдачи разрешений на строительство и подключения к сетям газо-, энерго- и водоснабжения.

Отмечается, что первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов поручил профильным ведомствам провести встречи, на которых представители исполнительной власти, профильных предприятий, а также бизнес-сообщества могли бы обсудить все рабочие вопросы, выявить факторы, которые влияют на эти процессы, а итогом должно стать ускорение и упрощение процедур.

«Сегодня задача дальнейшего улучшения инвестиционного климата как никогда актуальна, потому что в силу различных обстоятельств, в первую очередь санкционного давления, ограничения импортных поставок, сегодня для наших предпринимателей открываются новые возможности. Спрос на многие товары очень высокий, соответственно, мы рассчитываем, что и крупные компании, и компании среднего и малого бизнеса будут активно инвестировать, чтобы удовлетворить этот спрос. Настало время возможностей, реализация которых зависит от активности регионов по привлечению инвесторов на свои территории и стимулированию предпринимателей к тому, чтобы этот спрос они могли быстрее удовлетворить», — приводит пресс-служба слова Кудряшова.

Он также напомнил, что в 2021 году в Самарской области объем инвестиций в сопоставимых ценах вырос на 22%.

«Это очень хороший показатель, выше чем в Татарстане, Нижнем Новгороде, многих других субъектах Российской Федерации. Мы должны этот успех закрепить. Так как этим занимаются все регионы, а мы находимся в конкуренции с ними, нам нужно использовать для этого ряд новых инструментов», — сообщил он.

Сообщается, что сейчас идет работа по расширению возможностей особой экономической зоны в Тольятти.

«Мы готовим проектную документацию на оснащение коммунальной, дорожной инфраструктурой третьей очереди особой экономической зоны, которая позволит разместить новые производства на площади более 220 гектаров», — сообщил первый вице-губернатор.

Он также напомнил, что в прошлом году на 500 миллионов рублей был докапитализирован гарантийный фонд Самарской области, что позволило увеличить объем кредитных ресурсов, которые предприятия используют, в том числе, и на инвестиционные цели.

«Сегодня мы принципиально договорились с министерством экономического развития России о дальнейшей докапитализации, в том числе с использованием средств федерального бюджета, на сумму порядка миллиарда рублей», — сообщил Кудряшов.

Чиновник также сообщил, что в регионе намерены расширить спектр инвестиционных налоговых льгот.

«Уже много лет регион является одним из лидеров в стране по реализации инвестиционных проектов с применением механизмов государственно-частного партнерства. Сегодня мы открыты ко всем формам взаимодействия: это специальные инвестиционные контракты, контракты в рамках соглашений о защите и поощрении капитальных вложений. Это специфические инструменты, которые позволяют инвесторам получить определенные налоговые преференции, прямую государственную поддержку, в том числе покрытие части инвестиционных затрат. Все это должно привести к тому, что объем инвестиций в регионе и дальше будет возрастать», — подчеркнул он.