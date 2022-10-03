Москва, 3 октября, 2022, 18:32 — ИА Регнум. Система SWIFT нацелена лишь на оповещения о финансовых операциях, а не на расчёты и платежи. Об этом заявил RT кандидат экономических наук Михаил Беляев.

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«SWIFT — это не система расчётов и не система платежей. Это только система оповещения банками друг друга о необходимости совершения финансовой операции. Расчёты и платежи банки проводят между собой через так называемою систему «корреспондентских отношений», которую они устанавливают по отношению к друг другу. Для того чтобы провести платёж из одного банка в другой, необходимо использовать систему «корреспондентских отношений» и как-то дать знать, что такая операция совершается. В теории это может быть любое сообщение: письменное по факсу, по телефону и так далее… Помимо SWIFT, использовать можно и любую другую систему, которую два банка, имеющие отношения между собой, сочтут возможным», — сказал Беляев.

По его словам, у России имеется полный аналог данной системы — так называемая Система передачи финансовых сообщений (СПФС), «которая действует уже несколько лет под эгидой Центрального банка»: «Что касается внутрироссийских расчётов, они все работают по СПФС и к SWIFT никакого отношения не имеют».