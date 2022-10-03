Челябинск, 3 октября, 2022, 18:27 — ИА Регнум. Мобилизованные в Челябинской области граждане получат бесплатные личные аптечки. Об этом говорится в телеграм-канале губернатора региона Алексея Текслера.

Аптечка

Их готовят на «Областном аптечном складе». При этом попытались учесть опыт военных, пожелания, а также оснастить аптечку всем, что реально может потребоваться. Всего в перечне медикаментов значится 21 позиция.

Также после общения с мобилизованными, находящимися в чебаркульской дивизии, чиновник поставил задачу обеспечить челябинских мобилизованных всем необходимым оснащением. «Им очень важна поддержка. Продолжаем работу и по остальному списку», — заключил Текслер.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 сентября в России началась частичная мобилизация. Часть регионов уже отчиталась о выполнении плана.