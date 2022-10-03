Салехард, , 18:26 — REGNUM На Ямале «Газпром» приступает к созданию железнодорожного участка Северного широтного хода Надым — Пангоды. Об этом сообщает управление информации предприятия.

Северный широтный ход Управление информации ПАО «Газпром»

Для выполнения строительно-монтажных работ на участке «Надым — Пангоды», протяжённость которого составляет 109 км, заключён договор генерального подряда. ПАО «Газпром» планирует использовать новый транспортный маршрут для вывоза углеводородной продукции с месторождений компании, а также для доставки туда грузов и персонала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Северный широтный ход имеет стратегическое значение для развития Арктической зоны России. Он позволит организовать прямое сообщение между Северной и Свердловской железными дорогами по маршруту Обская — Салехард — Надым – Пангоды – Новый Уренгой – Коротчаево. Общая протяженность СШХ – около 700 км.

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