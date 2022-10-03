Санкт-Петербург, , 18:24 — REGNUM Сегодня, 3 октября, в канун Дня учителя, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», депутат городского парламента Вера Сергеева приехала в гости к легендарной учительнице ─ заслуженному педагогу, ветерану труда Надежде Васильевне Строгоновой, чтобы лично ее поздравить с наступающим праздником.

Надежда Строгонова пришла работать в одну из школ Ленинграда в 1940 году и посвятила педагогике 53 года жизни © Пресс-служба Санкт-петербургского регионального отделения «Единой России»

24 сентября эта замечательная женщина отметила свой 102-й день рождения, при этом 53 года посвятила педагогике, рассказала парламентарий.

«Надежда Васильевна начинала свой профессиональный путь в 1940 году, когда пришла работать в 161-ю школу. Это учебное заведение располагалось в центре Ленинграда ─ в доме № 21 на 6-й Советской улице и было уничтожено в ходе вражеской бомбардировки блокадного города. В этот день под завалами здания погибли сразу пятеро коллег Надежды Васильевны, но всех своих учеников благодаря самоотверженности нашей героини и других педагогов удалось спасти ─ вывести из школы. Это один из множества настоящих подвигов, которые ежедневно совершали ленинградцы в те годы», ─ сказала Вера Сергеева.

Как и другие жители города, школьные преподаватели отчаянно боролись за жизнь ленинградских детей: выхаживали обессиленных голодом, заново учили улыбаться и с интересом изучать школьные предметы. Только стараниями преподавателей 161-й школы были отправлены в эвакуацию 625 ребятишек, рассказала Надежда Васильевна. Она помнит многих из своих выпускников и, конечно, никогда не забудет тех, кто вышел из стен школы в первый послевоенный год.

«Среди наших ребят ─ такие корифеи, как академик Гера Потехин, доктор физико-математических наук, профессор Володя Судаков и генерал-лейтенант Лева Котов», ─ с гордостью отметила заслуженный педагог.

Если каждый учитель будет предан своей работе, как были преданы ленинградские учителя, наша страна всегда будет твердо стоять на ногах, убеждена Надежда Строгонова.

Что пожелать тем, кто сегодня ведет уроки и делится знаниями с новым поколением петербуржцев и других регионов страны?

«Работать с душой и, главное, ─ чтобы государство всегда ценило учительский труд, потому что педагоги готовят будущее страны. Какую смену подготовят, таким и будет завтрашний день нашей страны!», ─ уверена Надежда Строгонова.

Своих самых талантливых учителей мы помним всю жизнь. Люди, которые посвящают свою жизнь детям и относятся к своей работе как к служению, нужны обществу, подчеркивает Вера Сергеева.

«Дорогие учителя! Вы дарите ребятам не только знания, но и свою любовь. Будьте благополучны и всегда согреты ответным чувством благодарности своих учеников!», ─ обратилась депутат к педагогам Петербурга.