В преддверии Дня учителя «Единая Россия» поздравила легендарного педагога
Санкт-Петербург, 3 октября, 2022, 18:24 — ИА Регнум. Сегодня, 3 октября, в канун Дня учителя, региональный координатор проекта «Единой России» «Историческая память», депутат городского парламента Вера Сергеева приехала в гости к легендарной учительнице ─ заслуженному педагогу, ветерану труда Надежде Васильевне Строгоновой, чтобы лично ее поздравить с наступающим праздником.
24 сентября эта замечательная женщина отметила свой 102-й день рождения, при этом 53 года посвятила педагогике, рассказала парламентарий.
Как и другие жители города, школьные преподаватели отчаянно боролись за жизнь ленинградских детей: выхаживали обессиленных голодом, заново учили улыбаться и с интересом изучать школьные предметы. Только стараниями преподавателей 161-й школы были отправлены в эвакуацию 625 ребятишек, рассказала Надежда Васильевна. Она помнит многих из своих выпускников и, конечно, никогда не забудет тех, кто вышел из стен школы в первый послевоенный год.
Если каждый учитель будет предан своей работе, как были преданы ленинградские учителя, наша страна всегда будет твердо стоять на ногах, убеждена Надежда Строгонова.
Что пожелать тем, кто сегодня ведет уроки и делится знаниями с новым поколением петербуржцев и других регионов страны?
Своих самых талантливых учителей мы помним всю жизнь. Люди, которые посвящают свою жизнь детям и относятся к своей работе как к служению, нужны обществу, подчеркивает Вера Сергеева.